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【新品】Calvin Klein Tシャツ 半袖 レディース Sサイズ ブラック
商品番号 X86524696394
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【新品】Calvin Klein Tシャツ 半袖 レディース Sサイズ ブラック
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^-^)CalvinKieinカルバンクライン大人気のカルバンクラインレディースTシャツです！新品未使用のお品です。【素材】：コットン65%スパンデックス5%【カラー】：ブラック【サイズ】：S（サイズ表をご参照ください）即購入可能です(^-^)胸元にブランドロゴを配置したアイコニックなTシャツ。ベーシックなデザインで、一枚着はもちろんシャツなどのインナーとしても重宝するアイテムです。シルエットは体にすっきり沿うコンパクトな仕上がり。軽やかなクロップド丈も相まって、ハイウエスト仕様やワイド型のボトムスとも相性抜群です。......
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