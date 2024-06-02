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ピンクハウス　ショルダーバッグ
商品番号 R98376492471
商品名

ピンクハウス　ショルダーバッグ
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PINKHOUSE　ショルダーバッグ購入し数回使用しましたが、その後使う機会が無かったので使って頂ける方にお譲りしたいと思います。※長さ調整の為、写真4枚目の○印の所に穴を開けております。ご理解頂ける方のみご購入くださいサイズ　横　約22cm　幅　約15cm　高さ　約9cmカラー···ブラックカラー···ブラック
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