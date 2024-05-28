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JRA 認証 ハンドバッグ ポーチ付き クロコレザーパッチワーク 日本製 ワニ革
商品番号 O21372370396
商品名

JRA 認証 ハンドバッグ ポーチ付き クロコレザーパッチワーク 日本製 ワニ革
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※フォロー歓迎です。※返信が遅れがちですができるだけ返事いたします。#Clickブランド小物出品タグ一覧↑商品一覧のネックレス専用ページの商品説明文にカテゴリー別タグ一覧があります！好みの商品があると嬉しいくおもいます。#Clickブランド小物バッグ↑いろいろなブランド小物を販売中です。■商品説明■・ハンドバッグポーチ付きクロコレザーパッチワークJRAタグ102日本製・～～～～～～～～～～～～～～～～～～～・・ブランド・シリアルナンバーシリアル無JRAタグ102・サイズ本体縦18cm幅25cmマチ12cmポーチ縦14cm幅11cmマチ4cm・収納本体収納1：内部ファスナー付き収納1：内部ポケット1ポーチ：1・商品状態　【S・N・A・B・C・D】※A※・使用感使用感がほぼない綺麗なお品物になります。クロコには珍しいパッチワークでポーチも付属。底面角に擦れによる傷と持ち手に少しシミがございます。大きすぎないハンドバッグでフォーマルな場面にも〇・付属品なし・購入元古物市場ブランドオークション・使用期間不明・配送方法防水対策した上で最安の方法にて発送・～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～・【お取引にかんして】・企業向け中古ブランド市場にて購入しております。真贋済のお品物になります。万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きます。・古物許可証を取得しております。それではコメントお待ちしております。
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