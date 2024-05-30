お値下げ⭐️FENDI ズッキーノ レザー PVC ショルダーバッグ

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⭐️FENDIズッキーノレザーPVCショルダーバッグ中もズッカ柄で可愛いです。 ○used.長期自宅保管品です。画像だけでは分からないスレ、形崩れなどあります。ご理解頂ける方ご検討宜しくお願い致します。※ご購入の前に掲載文、画像等でご確認いただき、商品の状態にご納得頂ける方のお買い上げをお願い致します。※素人検品につき見落としがあるかもしれません、神経質な方、細かい点が気になる方はご遠慮下さい。○サイズ(cm)タテ24ヨコ25マチ10ショルダー90多少の誤差はお許しください！