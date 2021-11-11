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❤️美品、ハンドバッグ、ロゴ❤
商品番号 M19244207271
商品名

❤️美品、ハンドバッグ、ロゴ❤
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 37,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

福岡大丸のシャネル正規店にて購入しました。ロゴが可愛らしいハンドバッグです☆内側はレザーで高級感がございます☆❤️✨使い勝手はもちろんのこと、身につけているだけでステータスが上がる最高のラグジュアリーブランドです✨❤️❤️✨価値も落ちないので、もし他の物が欲しくなったとしてもこちらの商品をお売り頂ければほとんど損なく、もしくはそれ以上のお値段になって返ってくる場合もあるので安全資産にもなるかと思います✨❤️❤️(商品説明)❤️USED品になりますので、生地の細かな擦れや小傷、色褪せ等ございますが、持ち手やメインポケットまだまだキレイな状態です☆シリアルシール10枚目正規品鑑定済み付属品なし素人目方で縦20横23奥行き9
http://narcologia.ru/goods/revamp467822.html
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