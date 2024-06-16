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ズッカ zucca シャーリングデザイン トップス
商品番号 W25974100998
商品名

ズッカ zucca シャーリングデザイン トップス
ブランド名 ズッカ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ズッカzucca上質で柔らかな肌触りの良いスウェット生地。太めのお袖や、肩から施されたシャーリングがデザインのポイントに。着用感少なめ、ダメージ等ありません。usedと風合いをご了承いただきご検討下さい。サイズM着丈56㎝、身幅58㎝素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。素人検品のため、汚れやシミなどの見落としがある場合があります。細かく気にされる方はご遠慮頂ければと思います。パソコンのモニター環境や携帯電話の機種・設定によって、色合いや素材感が異なって見える場合がございます。ご了承下さい。Y'sプランテーションCOMMEdesGARCONSコムデギャルソントリココムデギャルソンコムコムgirlガールtricotパドカレジュンヤワタナベJUNYAWATANABEノワールケイニノミヤnoirkeininomiyaワイズy'sfemmeファムlimifeuリミフゥgommeゴムANNDEMEULEMEESTERアンドゥムルメステールリックオウエンスDRKSHDWダークシャドウBALENCIAGAバレンシアガイッセイミヤケisseymiyakepleatspleaseプリーツプリーズCARVENmameなどお好きな方にも
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