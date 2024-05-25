Ameri vintage UTILITY BUSTIER TOPS キャミ

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アメリヴィンテージのパット付きキャミトップスです。カラー:ベージュサイズ:Ｓ状態:新品未使用着るつもりでタグは切ってしまっていますが未着用の新品です。シアー素材のトップスやジャケットのインナーに着用はもちろん、Tシャツの上に重ねてビスチャ使いもできます。