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Ameri vintage UTILITY BUSTIER TOPS キャミ
商品番号 H99001891056
商品名

Ameri vintage UTILITY BUSTIER TOPS キャミ
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリヴィンテージのパット付きキャミトップスです。カラー:ベージュサイズ:Ｓ状態:新品未使用着るつもりでタグは切ってしまっていますが未着用の新品です。シアー素材のトップスやジャケットのインナーに着用はもちろん、Tシャツの上に重ねてビスチャ使いもできます。
http://narcologia.ru/goods/approximate652420.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox5239.html
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