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＜ピンク＞サルート ロングキャミソール
商品番号 A50945612579
商品名

＜ピンク＞サルート ロングキャミソール
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 2,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用。値札タグは破棄しています。カラー　ピンクサイズ　M★肩紐部分に少しヨレがあります。コレクションしていましたが整理のため出品します。
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