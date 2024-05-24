＜ピンク＞サルート ロングキャミソール

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商品詳細
未使用。値札タグは破棄しています。カラー ピンクサイズ M★肩紐部分に少しヨレがあります。コレクションしていましたが整理のため出品します。
http://narcologia.ru/goods/recommended192090.html
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サルート キャミソール CTJ283｜ワコール直営の公式下着通販サイト ...
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