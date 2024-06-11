ROPE' PICNIC 【emur/エミュール】水彩柄フレアスリーブブラウス

【素材感】・シワになりにくいポリエステル100%・落ち感のあるなめらかな生地感。【デザイン・シルエット】・繊細なタッチのフラワー柄に見せられるラッフルデザインブラウス。・ロゴ入りのメタルボタンがリュクスなアクセント。【カラー】・オフホワイト【実寸】38:身幅48着丈58(襟ぐり切替含む)ゆき30.5-----------------------------裏地:なし透け感:ややあり伸縮性:なし生地感・厚さ:薄手ボタン:全て開閉可能季節:夏-----------------------------【emur(エミュール)】ロペピクニックが展開する大人ライン。目まぐるしい時代を強く艶(あで)やかに生きる、大人の女性のためのタイムレス・リュクスなニュースタンダードウェア。ファッション経験値のある女性に提案できる上質な品質と素材感のアイテムを、手に入りやすいプレミアムプライスで提供します。●状態：新品未使用●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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