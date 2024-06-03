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ツルネ　キャラクター缶バッジ　華　全種　コンプリート　新品未開封
商品番号 G30603645183
商品名

ツルネ　キャラクター缶バッジ　華　全種　コンプリート　新品未開封
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,299 円
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商品詳細

ツルネ　風舞高校弓道部キャラクター缶バッジ　華全9種鳴宮湊竹早静弥山之内遼平如月七緒小野木海斗藤原愁滝川雅貴菅原千一菅原万次新品未開封未開封ですが、初期傷等気になる方はご購入ご遠慮ください。バラ売り不可水濡れ防止をしてプチプチに包んで発送します。よろしくお願いします。グッズ種類...缶バッジ
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