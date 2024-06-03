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- タグ付き FEILER フェイラー Tシャツ ブラック
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商品詳細
数年前の購入未使用ですが試着ありの自宅保管品FEILERフェイラー品の良いラメに透け感のある黒のTシャツタグ付きサイズMバスト 79〜87cm身長 154〜162cm6枚目写真、前襟部分にタックがとってあるので、Mですが余裕のあるサイズ感です。ゆったり着用していただけるかと思います。左裾にフェイラーの刺繍ラグラン袖身幅48cmくらい着丈61cmくらいフェイラー他にも出品中です。カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/stage230197.html
http://narcologia.ru/goods/assessor767203.html
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