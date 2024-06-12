スピックアンドスパン　ふくれジャガードキャミソール

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スピックアンドスパンのふくれジャガードキャミソールです。ぱっと見ブラックですが、レオパード柄になっており可愛いいです。今からの季節はブラウスやロンTと重ねて活躍してしてくれます♪以下公式サイト引用↓[2023S/S)Spick\u0026Spanトレンドのレイヤードスタイルに、ますます人気のベアトップやキャミソール。小さなレオパード柄のジャガード生地がオトナな雰囲気をプラスし、甘すぎない印象のキャミブラウス。肌さむい日にはニット、あたたかくなってきたらシアーインナーやTシャツとレイヤード、ヘルシーにさらっと一枚で着こなしや、レイヤードでもアレンジできるアイテムです。肩細で着用位置を調整でき、後ろ部分はゴム仕様でフィット感がありつつも窮屈なく着ていただけます。タイトスカートでメリハリのあるスタイリングや、カジュアルにデニム合わせもおすすめ。**********************透け感：なし裏地：胸元のみあり伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通**********************used品にご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。アーバンリサーチフリークスストアジャーナルスタンダードジャーナルスタンダードレリュームフレームワークビームスシップスお好きの方もいかがでしょうか⁇