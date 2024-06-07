ELIN エリン タックパンツ サイズ38

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◇美品 ELIN エリン サスペンダータックパンツ サイズ36◇



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シルエットがとても美しく、こちらでお譲り頂いたものです。試着した時からとても気に入っていたのですが、少しウエストサイズが大きく、どうしても綺麗に着こなせず、泣く泣く出品です。以下、前出品者様からの説明文引用させて頂きます。セレクトで大人気のエリンのタックパンツ、タックが大変キレイに入り生地にハリがあり、キャビアスキンのようなテイストでわずかにツヤがあります。ハリはありますがゴアつきはなく柔らかくなだらかなシルエットは芸術的な雰囲気もあります。青みがかったクリーム色、前ファスナー、生地の質感的にオールシーズン、フォーマルにもお穿き頂けます。ロングジャケットや逆にショート丈のブルゾン、オーバショルダー等にも良く合います。パンツが短めか長めかは着る方の身長や股下の長さによりますので実寸でご検討下さいサイズ38着丈約90、ウエスト平置き値約37股上約36、股下約55、ヒップ平置き値約47、太腿の幅約28cm¥46,000位