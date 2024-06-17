vintage 【HERMES】カレ90 技巧の火 スカーフ ブラック エルメス ...

エルメスのカレ90、海外旅行の際に母が現地のエルメスで購入したものです。FeuxD’Artifice 技巧の火1987年、エルメス創業150周年を記念しデザインされたものだそうで、ブランドを象徴する花火師のデザインは、ビンテージカレの定番といえるかと思います。花火模様の織りが入ったデザインで、黒地にゴールドやグレーの配色、何より、時を経ているとは思えないシルクのツヤが美しいです。気に入っておりますが、クローゼット整理のため、出品いたします。当時のお箱とリボンをお付けします。こちらはスレなど劣化が見られますので、おまけ程度にお考えください。※お箱・リボンご不要の場合は500円お値下げ致しますので、事前にコメント欄よりお知らせください。【素材】シルク100%【サイズ】約90×88cm※多少の誤差はご容赦ください。【状態】シミや破れなど目立つダメージはございません。あくまでビンテージ、自宅保管品であることをご理解のうえ、ご検討ください。多少の見落としやたたみじわなどはご容赦ください。HERMESエルメススカーフストールマフラーショール大判ヴィンテージ地織り柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)



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