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vintage 【HERMES】カレ90 技巧の火 スカーフ ブラック エルメス
商品番号 S36755361815
商品名

vintage 【HERMES】カレ90 技巧の火 スカーフ ブラック エルメス
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,191 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのカレ90、海外旅行の際に母が現地のエルメスで購入したものです。FeuxD’Artifice　技巧の火1987年、エルメス創業150周年を記念しデザインされたものだそうで、ブランドを象徴する花火師のデザインは、ビンテージカレの定番といえるかと思います。花火模様の織りが入ったデザインで、黒地にゴールドやグレーの配色、何より、時を経ているとは思えないシルクのツヤが美しいです。気に入っておりますが、クローゼット整理のため、出品いたします。当時のお箱とリボンをお付けします。こちらはスレなど劣化が見られますので、おまけ程度にお考えください。※お箱・リボンご不要の場合は500円お値下げ致しますので、事前にコメント欄よりお知らせください。【素材】シルク100%【サイズ】約90×88cm※多少の誤差はご容赦ください。【状態】シミや破れなど目立つダメージはございません。あくまでビンテージ、自宅保管品であることをご理解のうえ、ご検討ください。多少の見落としやたたみじわなどはご容赦ください。HERMESエルメススカーフストールマフラーショール大判ヴィンテージ地織り柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)
http://narcologia.ru/goods/rebellion917178.html
http://narcologia.ru/goods/waveform468317.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation676521.html

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希少☆エルメス カレ90 FEUX D'ARTIFICE 技巧の火 スカーフ-

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希少 エルメス カレ90 FEUX D' ARTIFICE 技巧の火 スカーフ | labiela.com

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