新品タグ付 FRAY I.D プリーツ ニット ワンピース マルチカラー

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コメントにて希望金額を教えてください。 例）「〇〇円希望です」大幅なお値引き以外はなるべくご対応させていただきます。■ブランド/フレイアイディFRAYI.D■商品説明新品タグ付きプリーツニットワンピースマルチカラー■サイズ/ 着丈 110㎝身幅 38㎝肩幅 37㎝■素材写真参照してください【注意事項】※採寸は平置き採寸となります。素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。※大手リサイクルショップで購入しております。※丁寧に検品は行っておりますが見落とし等ある場合もございますのでご了承下さい。 ご理解頂ける方のみご購入下さい。※光の加減により実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。※お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。※評価後は対応できかねますので、何かございましたら評価前に連絡くださいませ※コメントのやり取りの最中でも、購入の早い方が優先です。★即購入OKです！