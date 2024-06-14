【タグ付未使用】ラルフローレン　ワンピース

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商品詳細
【タグ付き未使用】ニューヨーク・マンハッタン五番街の老舗高級百貨店「BERGDORFGOODMAN」（バーグドルフ・グッドマン）で購入したラルフローレンワンピースです。サイズ 6ラルフローレンの綺麗なピンク色がとても可愛いですし、両横スリットで素敵です。サイズLはあくまで目安ですのでご了承下さい。タグ付き未使用ですが、長期自宅保管しておりましたのであくまで中古としてご理解頂きます様、どうぞ宜しくお願い致します。
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