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ルイヴィトン ダミエ ポルトヴィエノワ がま口 スナップボタン 二つ折り財布
商品番号 T77057035816
商品名

ルイヴィトン ダミエ ポルトヴィエノワ がま口 スナップボタン 二つ折り財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●状態：汚れ傷があります、詳しい傷は写真をご覧ください、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。写真に写らない程度の小さな傷があります●その他、注意事項棚に保管していました。細かいデザインや汚れなど写真にてご確認ください。質問等はコメントにお願い致します●即購入歓迎です
http://narcologia.ru/goods/reinforcement857999.html
http://narcologia.ru/goods/approximate121620.html
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