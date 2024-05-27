ルイヴィトン ダミエ ポルトヴィエノワ がま口 スナップボタン 二つ折り財布

●状態：汚れ傷があります、詳しい傷は写真をご覧ください、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。写真に写らない程度の小さな傷があります●その他、注意事項棚に保管していました。細かいデザインや汚れなど写真にてご確認ください。質問等はコメントにお願い致します●即購入歓迎です



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