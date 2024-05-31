美品！COACH ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way レザー 革　ブラック

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カラー···ブラック試着だけであとは保管したままでしたので出品することにしました。COACH コーチ プレーリーショルダーバッグ ハンドバッグ2way 肩掛け 斜め掛け クロスボディゴールド金具 ロゴ金具 馬車金具 馬車ロゴレザーチャーム 型押しロゴ◆素材◆ペブルドレザー シボ革◆定価◆72000円◆カラー◆ブラック 黒◆サイズ◆縦：22.5ｃｍ横：29ｃｍ幅：9ｃｍハンドルの高さ：14ｃｍショルダーの長さ：最長115ｃｍ・7つ穴にて長さ調節可能・金具の先端から反対側の金具の先端までを採寸・取り外し可能※平置きメジャー採寸になります。素人採寸につき多少の誤差はご理解下さい。◆ポケット◆外側：ファスナー開閉1ヶ所内側：ファスナー開閉1ヶ所カラー···ブラックオールドシリーズ···オールドコーチ種類···その他ショルダーバッグ素材···牛革(本革)#coach#レディース#バッグ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#ブラックカラー···ブラック