極美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン パルティシオン MI0083

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友人にも声を掛けていますので在庫があるかコメントから確認されてからご購入してください値引きしていませんのでご了承ください極美品LOUISVUITTONルイヴィトンモノグラムパルティシオンMI0083 ◆サイズ（約）幅17cm奥行8ｃｍ高さ20cm◆シリアル番号MI1002◆購入時期は忘れましたが横浜元町店の正規店で購入しています◆付属品外箱保存袋画像にあるものがすべてになります◆商品状態ＵＳＥＤになります全体的にとても状態がいいですヌメ皮の状態のよくひび割れもありません金具も光沢もありいい状態です少しだけ使用して保管していたような状態になります外見多少の使用感はありますが比較的とてもきれいに使用されていると思います少しかたくずれヌメ皮のしみがあります中部分とてもきれいな状態になります◆商品について分からない事があればお気軽に質問して下さい （専門的な質問はご回答はできませんのでご了承ください）#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#モノグラム#ダミエ#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#モノグラム