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新品未使用✨ PRADA ショルダーストラップ サフィアーノ レザー ブラック
商品番号 G29914408315
商品名

新品未使用✨ PRADA ショルダーストラップ サフィアーノ レザー ブラック
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 9,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用✨PRADAショルダーストラップです！ビジネスバッグについていたショルダーストラップで、使用しない為保管しておりました(*^^*)とても丈夫なつくりなので、他のハンドバッグやショルダーバッグなどにもお使いいただけます❤️○ブランドPRADAプラダ○アイテムショルダーストラップブリーフケース　シルバー金具○サイズ幅2cm長さ135-145cm○状態新品未使用品です。詳しい状態は写真をご確認ください。○付属品保存袋○カラーブラック　黒　シルバー　銀○素材サフィアーノ　レザー　本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。K218008991୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にもレディースアパレル商品多数出品しております♡°˖　#SUNの商品一覧はこちら！是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤️୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
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