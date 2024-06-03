新品未使用✨ PRADA ショルダーストラップ サフィアーノ レザー ブラック

新品未使用✨PRADAショルダーストラップです！ビジネスバッグについていたショルダーストラップで、使用しない為保管しておりました(*^^*)とても丈夫なつくりなので、他のハンドバッグやショルダーバッグなどにもお使いいただけます❤️○ブランドPRADAプラダ○アイテムショルダーストラップブリーフケース シルバー金具○サイズ幅2cm長さ135-145cm○状態新品未使用品です。詳しい状態は写真をご確認ください。○付属品保存袋○カラーブラック 黒 シルバー 銀○素材サフィアーノ レザー 本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。K218008991୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にもレディースアパレル商品多数出品しております♡°˖ #SUNの商品一覧はこちら！是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤️୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧



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