NieR ワンピース

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NieRワンピース黒目立つ傷や汚れありません。過去にNieRで販売した商品で、再販なし。即完売品です。ミニスカートが苦手な方はズボンを履いてもかわいいです。真ん中のリボンでゆったり目にしたり細目にしたりできるので、体の横幅は気にしなくて大丈夫だと思います。詳しいサイズは写真でご確認下さい。即決可。お値下げ不可。袖丈...長袖カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春,秋,冬