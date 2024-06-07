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ペリドットのネックレス
商品番号 V49446163779
商品名

ペリドットのネックレス
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 18,620 円
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商品詳細

シルバー素材ラスベガスで396ドルで購入したものです。鑑定書はありません。
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