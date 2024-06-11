チェニック，。インナーを変えてオールシーズンご使用になれます



『石川恋さん着用』2WAYネックボリュームスリーブチュニック



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素材...シルクカラー...グレー柄・デザイン...その他季節感...春,夏,秋身幅69センチ着丈56センチ（平おき寸法）リホームなので、品質表示タグはついていません。シルクのため、洗濯は手洗い，押し洗いで、脱水は軽くすませてください。肩の絞ったリボンがかわいいアクセントになっています。ポケットはありません。襟ぐりがたつぶりなので、インナーで調整してオールシーズンご使用になれます。多くのきもの、帯をリフォームしてきましたが、個人感覚の範疇なので、仕上がりなど、和物にご理解あるかたのご購入をお願いします。たたんで発送しますので、たたみじわはご理解下さい。