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シャルレ、補正下着、キャミソール、未使用、B75 M
商品番号 H89141262208
商品名

シャルレ、補正下着、キャミソール、未使用、B75 M
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンダーバスト75バスト88ヒップ85〜93B75M未使用ですが、展示品、自宅保管でした。ご理解下さい。
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