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南紀偕楽園製　菓子鉢　お庭焼き　交趾模
商品番号 U65674531414
商品名

南紀偕楽園製　菓子鉢　お庭焼き　交趾模
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具直径　約17.5センチ高さ　約9.5センチ重さ　653グラム箱はありません。写真4.5、製作時に付いたのかと思われる色の筋が2箇所あります。あくまで中古品です。使用による細かな傷などがある場合もあります。完璧を求められる方は、お控え下さい。写真を参考にご判断、ご検討下さい。通常通りに菓子鉢としても。又普段の盛り鉢としても。古い物にご理解とご興味のある方の元で、もう一度活躍してしてくれると嬉しいです。#茶道具#菓子鉢#南紀偕楽製#骨董品
http://narcologia.ru/goods/mobilehome149243.html
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紀州偕楽園 御庭焼 交趾模 菓子鉢 茶道具 - 工芸品

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