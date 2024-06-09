南紀偕楽園製　菓子鉢　お庭焼き　交趾模

種類···茶道具直径 約17.5センチ高さ 約9.5センチ重さ 653グラム箱はありません。写真4.5、製作時に付いたのかと思われる色の筋が2箇所あります。あくまで中古品です。使用による細かな傷などがある場合もあります。完璧を求められる方は、お控え下さい。写真を参考にご判断、ご検討下さい。通常通りに菓子鉢としても。又普段の盛り鉢としても。古い物にご理解とご興味のある方の元で、もう一度活躍してしてくれると嬉しいです。#茶道具#菓子鉢#南紀偕楽製#骨董品



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