南紀偕楽園製　菓子鉢　お庭焼き　交趾模

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商品詳細
種類···茶道具直径 約17.5センチ高さ 約9.5センチ重さ 653グラム箱はありません。写真4.5、製作時に付いたのかと思われる色の筋が2箇所あります。あくまで中古品です。使用による細かな傷などがある場合もあります。完璧を求められる方は、お控え下さい。写真を参考にご判断、ご検討下さい。通常通りに菓子鉢としても。又普段の盛り鉢としても。古い物にご理解とご興味のある方の元で、もう一度活躍してしてくれると嬉しいです。#茶道具#菓子鉢#南紀偕楽製#骨董品
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