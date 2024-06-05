伊太利屋　ラインストーンデコ　ブラックTシャツ

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ご覧頂きありがとうございます♡伊太利屋ラインストーンデコ ブラックTシャツラインストーンデコが特徴的バックロゴも可愛い綿100%半袖、ウエスト部分の4本ラインのところが、もともとなのか少しほつれ気味ですが、他は綺麗で美品です。サイズ９号自宅保管、中古品にご理解いただける方に✨#伊太利屋#GKCOLLECTION#ラインストーン#デコ#Tシャツ#ロゴカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋