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ワコール サルート キャミソール
商品番号 R13715390062
商品名

ワコール サルート キャミソール
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

saluteサルートキャミソールサイズLL※購入後、着用する事なく、保管しておりました。自宅保管ですので、ご理解の程、宜しくお願い致します。#salute#サルート#キャミソール
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