- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- LANVIN en Bleu★完売品 ギャザーフレアブラウス 38
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
カラー:グリーン、ミント少し長めの丈なのでお尻も隠れてパンツと合わせやすいです。38ですが大き目です。可愛いので悩んでますが出品します。1度着用のみの美品です。【feature】しっかりしたサテン素材できれいめに着こなせるカットソーチュニック。デコルテ下にギャザーをたっぷり寄せてふんわりとしたかわいらしいシルエットに。サテン地で秋冬のスタイリングにもなじみやすいデザインです。ウォッシャブルで普段使いしやすいのも魅力。【styling】トレンドライクに着こなすなら、スカートやワイドパンツなどで下にボリュームを持たせた着こなしがおすすめ。もちろんベーシックなパンツともバランス◎キレイ色はトーンでそろえると新鮮かつ落ち着いた印象になります。 サイズ:38着丈 前64、後ろ75cm、バスト88cm 裄丈36cm定価：¥16,500#snidel#フレイアイディー#FRAYI.D#マイストラーダ#セルフォード#CELFORD#ランバンオンブルー#ノスタルジア袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/choice80885.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation601424.html
http://narcologia.ru/goods/mythic968235.html
2023年最新】ランバンオンブルー/半袖/シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)の ...
ストレッチブロードギャザーチュニック[品番：LAVW0007587]｜LANVIN en ...
LANVIN en Bleu(ランバン オン ブルー)｜サテンギャザースリーブ ...
LANVIN en Bleu(ランバン オン ブルー)｜サテンギャザースリーブ ...
LANVIN en Bleu(ランバン オン ブルー)｜サテンギャザースリーブ ...
コンビブラウス|LANVIN en Bleu(ランバンオンブルー)の通販｜アイルミネ
ギャザーハーフスリーブブラウス
ストレッチブロードギャザーチュニック[品番：LAVW0007587]｜LANVIN en ...
スタンドネックブラウス[品番：LAVW0009033]｜LANVIN en Bleu ...
LANVIN en Bleu(ランバン オン ブルー)｜サテンギャザースリーブ ...
カットジャカードフレアスカート/38/ネイビー/総柄/3046520
リブフレアニットワンピース/着用感有/38/レーヨン/BRD/無地/3906339
カットジャカードフレアスカート/38/ネイビー/総柄/3046520
http://narcologia.ru/goods/choice80885.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation601424.html
http://narcologia.ru/goods/mythic968235.html
2023年最新】ランバンオンブルー/半袖/シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)の ...
ストレッチブロードギャザーチュニック[品番：LAVW0007587]｜LANVIN en ...
LANVIN en Bleu(ランバン オン ブルー)｜サテンギャザースリーブ ...
LANVIN en Bleu(ランバン オン ブルー)｜サテンギャザースリーブ ...
LANVIN en Bleu(ランバン オン ブルー)｜サテンギャザースリーブ ...
コンビブラウス|LANVIN en Bleu(ランバンオンブルー)の通販｜アイルミネ
ギャザーハーフスリーブブラウス
ストレッチブロードギャザーチュニック[品番：LAVW0007587]｜LANVIN en ...
スタンドネックブラウス[品番：LAVW0009033]｜LANVIN en Bleu ...
LANVIN en Bleu(ランバン オン ブルー)｜サテンギャザースリーブ ...
カットジャカードフレアスカート/38/ネイビー/総柄/3046520
リブフレアニットワンピース/着用感有/38/レーヨン/BRD/無地/3906339
カットジャカードフレアスカート/38/ネイビー/総柄/3046520