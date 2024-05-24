【新品】VOLCAN\u0026APHRODITE ホワイト販売

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商品詳細
VOLCAN\u0026APHRODITEのホワイトキャミです☆▪️キャミ トップカラー···ホワイト▪️フード付きパーカー ❌売り切れましたカラー‥黒 ベージュ ホワイト腕の外側にロゴ色のお間違えがないようご注意下さい。販売のカラーはお写真1枚目となります。ブラトップの販売仕事で使用予定でしたが、出番なかったので新品のまま販売します⭐︎カッコよくご使用頂けると思います。他のコーデにも使い回しできるアイテムとしても抜群に可愛いです⭐︎かなり探し回って手に入れた物なので、お値下げ交渉は受けません。#ヴァルカンアンドアフロダイティ#VOLCAN\u0026APHRODITE#モノトーンコーデ#ストリート系#韓国ファッショ#ヴァルカンアンド#地雷#ノドレス#y2k#konomiチャンネル#ユーチューバー#メルトザレディ#thefoureyed#ティファ#ff#キャンディーストリッパー#ユニフ
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