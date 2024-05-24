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vintage ホワイト フリル ブラウス 80s 90s
商品番号 L76934526731
商品名

vintage ホワイト フリル ブラウス 80s 90s
ブランド名 ロキエ
特別価格 税込 1,836 円
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商品詳細

ハナエモリの象徴、蝶の地模様が入ったオフホワイトの上品な生地。フリル使いが大人可愛いブラウスです。UNITEDARROWSZARATOMORROWLANDなどお好きな方にもおすすめです◎□素材・サイズ表記写真をご参照ください□平置き実寸身幅48着丈62※おおよそです素人採寸につき多少の誤差はご容赦願います。□コンディション目立つ汚れ・ダメージはありませんが、古着屋購入のused品であることをご理解のうえよろしくお願いします。☆他にもたくさん出品中です！
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