北大路 魯山人 志野　茶碗　共箱　茶道具

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商品詳細
【説明】祖母の整理で出てきました。共箱です。【サイズ】幅約11cm×高さ約8cm※素人寸法のため、多少の誤差がある場合がございます。【状態】目立つ傷などなく良い状態ですが、時代のあるお品の為神経質な方はご購入をお控えください。
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