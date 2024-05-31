COACH コーチ　ポピー　花柄　バッグ

ポピーが華やかで、ポシェットの肩掛けとなる紐をはずすと、ショルダーバッグやハンドバッグとしてもおしゃれにお召しいただけます。数年前に正規店で購入し、1度使いましたが、その後は自宅で大切に保管していました。キズや色褪せ、シミはありません。サイズ高さ19センチ幅28センチマチ幅9.5センチショルダーの長さは124センチです。自宅での保管、素人による検品ですので、神経質な方は申し訳ありませんがご遠慮ください。即購入◎規格に合うように畳ませていただきますので多少の畳みじわができる可能性がありますがご了承ください。(商品によっては圧縮して発送する場合もありますご了承下さい)



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