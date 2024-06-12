美品 Goyard☆パスポートケース/航空券フォルダー/クラッチバッグ ブラック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。写真を全て確認してください即購入OK未使用美品正規品☆ドラベルパスポート/航空券フォルダー/クラッチバッグにも航空券、パスポートフォルダーポーチとしても使えます。男女、年代を問わず永くご愛用いただけますデザイン・実用性を兼ね備えた人気アイテムです○収納カード入れ13コ札入れ（折り畳めば入ります）【基本情報】-カラー:ブラック(Goyardモノグラム)サイズは11.5cmx19cmx3cmです。【素材】-レザー-Goyardモノグラム・キャンバス【付属品】箱、紙袋【状態】新品・未使用○配送簡易包装にて3〜7日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。
http://narcologia.ru/goods/injure751467.html
http://narcologia.ru/goods/recycling203814.html
http://narcologia.ru/goods/flight611828.html
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