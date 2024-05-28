【新品】Kawai Okada　ロングパーカー　一重仕立て　はおりとして着用　可

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着丈...ロングフード...フードあり（取外し不可）季節感...春,夏,秋,冬【商品情報】購入時期…2022年使用回数…未使用傷汚れ有無…無しサイズ…Mサイズ表記平置きサイズ 身幅 47cm 身丈100cmフード付き 前開きボタン 13個色…アイボリー素材…ポリエステル91% レーヨン6% ポリウレタン3%両わきポケットあり 袖口デザインあり。【その他】状態は写真でご確認ください。素人保管になります。梱包はリサイクル資材を使用することがございます。ご了承ください。