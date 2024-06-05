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激レア✨ロンシャン ハンドバッグ　ターンロック　エンボス加工　ロゴステッチ　赤
商品番号 H77778262021
商品名

激レア✨ロンシャン ハンドバッグ　ターンロック　エンボス加工　ロゴステッチ　赤
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 4,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランスのバッグブランドLONGCHAMPロンシャンの最高級ラインのオールレザーのハンドバッグ　トートバッグです。日本ではカジュアルな印象のロンシャンですが、こちらはパリ本店にて展開している最上位ラインのバッグでエレガントです。大変柔らかい革にロンシャンマークの型押しとシャネルマトラッセの様な斜め格子がすてきです。最近のロンシャンより遥かにクオリティが高く素敵です。肩掛け可能です。○カラー赤　レッド○素材ラムレザー○サイズ縦17横28マチ18持ち手22○付属品ケアカード（英文）○購入元大手ブランドリユースショップ真贋鑑定済みご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/seamless783429.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador14106.html
http://narcologia.ru/goods/conception423757.html
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