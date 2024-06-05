【美品】USJ　ユニバーサル　スヌーピー耳付きハット

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商品詳細
スヌーピー耳付きハットユニバーサルスタジオジャパンクロシェ編みカラー・ホワイト今年6月にUSJで購入し、パーク内で被ってから一度も使用してません。自宅で保管していました。24時間発送を心掛けていますが、沖縄県離島からの発送となるため到着までに10日ほどかかります♪＃スヌーピー＃耳付きハット＃帽子＃USJ＃ユニバ
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