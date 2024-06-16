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【美品】フレッドペリー エイミーワインハウス コラボ　半袖ニット
商品番号 K69957351140
商品名

【美品】フレッドペリー エイミーワインハウス コラボ　半袖ニット
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 8,281 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】　AMYWINEHOUSEHEARTDETAILJUMPER【品番】　　SK7100【カラー】　BLACK【素材】　　綿97%ナイロン3%【サイズ】UK12ロンドンで定価2万５千円で購入し、1回のみ着用しました。サイズが合わないため、出品します。フレッドペリーとエイミーワインハウスのコラボトップスです。半袖で全体的にハートの模様（写真7枚目）が入っています。かなり状態綺麗かと思いますが、自宅保管で、あくまでもusedになりますので神経質な方は購入をお控えください。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful366951.html
http://narcologia.ru/goods/rouge391810.html
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