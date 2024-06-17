TANGTANG Tシャツ　USUKOK Sサイズ

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TANGTANGタンタンTシャツGASATANGUSUKOKSサイズ一度袖を通しましたが、私には合わないように感じそれから自宅保管していました。デザインが気に入っていたのですが、結局一度も着ることのないままだったのでお譲りします。ダメージ汚れなどはないほぼ新品の状態ではありますが、中古品、自宅保管していたのでその点をご了承いただける方のご購入をお願いいたします。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト季節感...夏袖丈...半袖季節感...夏