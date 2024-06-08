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P164＊ モンベル レディース 長袖 シャツ ワンピース 2点セット Mサイズ
商品番号 B88392269745
商品名

P164＊ モンベル レディース 長袖 シャツ ワンピース 2点セット Mサイズ
ブランド名 モンベル
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···チェックサイズ：M平置き採寸【赤系チェック柄ウールシャツ】肩幅：約38cm身幅：約47cm袖丈：約56cm着丈：約64cm【青系チェック柄シャツワンピース】肩幅：約37cm身幅：約46cm袖丈：約56cm着丈：約89cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。⚫︎2点セットです。バラ売りはいたしません。⚫︎全体的に色褪せ、毛羽立ち、毛玉があります。⚫︎シャツワンピースには、両サイドにポケットあります。⚫︎検品しておりますが、小さな汚れやダメージなど写真に撮りきれていない部分があるかもしれませんのでご了承ください。⚫︎まだまだ使っていただけるお品ですが、中古品ですのでご理解いただけるお方にお願いいたします。見落としがあれば申し訳ありません。写真に写っている物が全てとなります。その他、多数出品しています！ぜひご覧ください！#ぷにこレディース#ぷにこアウトドア#ぷにこモンベル#モンベル
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