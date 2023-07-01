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PRADA ポロシャツ シャツ 白 半袖 襟袖ライン 可愛い
商品番号 F82179332424
商品名

PRADA ポロシャツ シャツ 白 半袖 襟袖ライン 可愛い
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 4,917 円
在庫状況 あり

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商品詳細

No.8【ブランド名】プラダ【状態】目立った汚れなし【サイズ】M【肩幅】45【着丈】65【身幅】50【袖丈】22●素人寸法ですので、若干の誤差はご了承ください。●カラー・色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ。即購入OK!!⭐️他の商品とまとめ買い大歓迎⭐️・古着にご理解のある方のみ　ご購入お願いいたしますm(__)m・トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認下さい！最後までご覧頂きありがとうございました。(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”
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