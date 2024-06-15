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INGEBORG ロングワンピース 七分袖 焦げ茶
商品番号 I47145621768
商品名

INGEBORG ロングワンピース 七分袖 焦げ茶
ブランド名 インゲボルグ
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。INGEBORGのロングワンピースです。後ろボタン。両サイドにポケットあります。これからの季節におすすめです。◇お色焦げ茶の地に花柄︎◇素材・表地　ポリエステル100%・裏地　キュプラ100%︎◇サイズサイズ表記S袖丈45cmウエスト44cm(ゴムが入っていますが、あまり伸縮性はありません)総丈130cm（平置き実寸…素人の採寸ですので参考程度にお願いします）︎◇状態着用は1回ですが、クリーニング後、無造作に畳んでいたため、シワがございます。ご了承のうえご購入くださいませ。インゲボルグピンクハウスINGEBORGPINK
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