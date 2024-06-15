INGEBORG ロングワンピース 七分袖 焦げ茶

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ご覧いただきありがとうございます。INGEBORGのロングワンピースです。後ろボタン。両サイドにポケットあります。これからの季節におすすめです。◇お色焦げ茶の地に花柄︎◇素材・表地 ポリエステル100%・裏地 キュプラ100%︎◇サイズサイズ表記S袖丈45cmウエスト44cm(ゴムが入っていますが、あまり伸縮性はありません)総丈130cm（平置き実寸…素人の採寸ですので参考程度にお願いします）︎◇状態着用は1回ですが、クリーニング後、無造作に畳んでいたため、シワがございます。ご了承のうえご購入くださいませ。インゲボルグピンクハウスINGEBORGPINK