【新品未使用タグ付き】areeam ラプンツェル　トートバッグ

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新品未使用タグ付きです。ポップアップストアで購入しました。とても人気で、オンラインや店舗、予約分も完売のようです。出品を迷っている為、取り消しさせていただく可能性もあります。発送の際は小さく畳んで発送致します。ご了承ください。#ラプンツェル#ディズニー#areeam#あいにゃん#アリームカラー···パープル