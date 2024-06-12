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【美品】ZARA チェックコート　チェックシャツジャケット
商品番号 X13963811510
商品名

【美品】ZARA チェックコート　チェックシャツジャケット
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZARA冬大人可愛いスタイル暖色系チェック　チェックシャツコートウールブレンド　サイズXLザラドロップショルダー【ブランド】ZARA【サイズ】XL平置き採寸になります。素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。着丈　88cm身幅　65cmドロップショルダーでかわいいシルエットのチェックシャツジャケット厚手の生地で暖かいです、ビックサイズなので中に着込めます。160ｃｍでおしりすっぽり隠れます。2年ほど前に購入しました。あまり着る機会なかったので出品します。5回未満の使用です。毛玉等もなくきれいな状態です。小さく折りたたんでの発送になります。#ザラ着丈...ミドルカラー...ブラックフード...フードなし季節感...秋、冬
http://narcologia.ru/goods/influenza536393.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador211906.html
http://narcologia.ru/goods/enquire428389.html
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