LE VERNIS 豹柄ハラコ　レザー　2wayバッグ　ショルダー　ハンドバッグ



美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ | フリマアプリ ラクマ 美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ | フリマアプリ ラクマ



美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ 美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ



美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ 美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ



美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ 美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ



美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ 美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ



Le Vernis ハラコ 2way ミニ ショルダー ハンド バッグ Le Vernis ハラコ 2way ミニ ショルダー ハンド バッグ



SLOBE IENA（スローブイエナ）の「LE VERNIS ハラコキンチャク ... SLOBE IENA（スローブイエナ）の「LE VERNIS ハラコキンチャク ...



ペルケ perche / 牛革ハラコタイプ×ゴートハーフムーン2wayボストン ペルケ perche / 牛革ハラコタイプ×ゴートハーフムーン2wayボストン



イエナ レオパード ショルダーバッグ(レディース)の通販 21点 | IENAの ... イエナ レオパード ショルダーバッグ(レディース)の通販 21点 | IENAの ...



イエナ レオパード ショルダーバッグ(レディース)の通販 21点 | IENAの ... イエナ レオパード ショルダーバッグ(レディース)の通販 21点 | IENAの ...



セール】ペルケ perche / 牛革ハラコタイプ×ゴートハーフムーン2way ... セール】ペルケ perche / 牛革ハラコタイプ×ゴートハーフムーン2way ...



美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ 美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ



美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ 美品✨コーチ ハラコ レオパード 本革 2way ショルダー ハンドバッグ



GIANNI CHIARINI / ジャンニ キアリーニ】ALIFA|Spick & Span(スピック ... GIANNI CHIARINI / ジャンニ キアリーニ】ALIFA|Spick & Span(スピック ...



ヴィータフェリーチェ VitaFelice 本牛革×ハラコお財布ポシェット ... ヴィータフェリーチェ VitaFelice 本牛革×ハラコお財布ポシェット ...

ルベルニレオパード柄ハラコレザーのバッグです。2wayでハンドバッグ、ショルダーバッグになります。中は布張りで、ポケット一つあります。マグネットで留めるタイプです。サイズ上部 24下部 18高さ 19ハンドル 30ショルダー紐付目立った汚れはありませんが、自宅保管の中古品のご理解の程よろしくお願い致します。素材···牛革(本革)、その他カラー···ブラウン種類···バケツ型