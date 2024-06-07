LE VERNIS 豹柄ハラコ　レザー　2wayバッグ　ショルダー　ハンドバッグ

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商品詳細
ルベルニレオパード柄ハラコレザーのバッグです。2wayでハンドバッグ、ショルダーバッグになります。中は布張りで、ポケット一つあります。マグネットで留めるタイプです。サイズ上部 24下部 18高さ 19ハンドル 30ショルダー紐付目立った汚れはありませんが、自宅保管の中古品のご理解の程よろしくお願い致します。素材···牛革(本革)、その他カラー···ブラウン種類···バケツ型
http://narcologia.ru/goods/traverse568926.html
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