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LE VERNIS 豹柄ハラコ　レザー　2wayバッグ　ショルダー　ハンドバッグ
商品番号 U25957833420
商品名

LE VERNIS 豹柄ハラコ　レザー　2wayバッグ　ショルダー　ハンドバッグ
ブランド名 ルベルニ
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルベルニレオパード柄ハラコレザーのバッグです。2wayでハンドバッグ、ショルダーバッグになります。中は布張りで、ポケット一つあります。マグネットで留めるタイプです。サイズ上部　24下部　18高さ　19ハンドル　30ショルダー紐付目立った汚れはありませんが、自宅保管の中古品のご理解の程よろしくお願い致します。素材···牛革(本革)、その他カラー···ブラウン種類···バケツ型
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