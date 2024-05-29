美品 a.testoniアテストーニ 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ

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アテストーニ2wayハンドバッグになります。色はブラックカラー、カリブグレインレザーに正面には、ロゴ、上部にはゴールドのダブルロゴジップ付きになります。ショルダーストラップは、脱着可能になり、ハンドバッグ・ショルダーバッグと2wayにて普段使いからお出かけまで幅広くお使いいただけます。綺麗な状態になりますが、中古品になりますので、素材特有の微細なコキズや擦れ、内地のペン跡、保存袋の薄汚れ等ございます。特に特筆点も無く全体的に綺麗な状態になります。福岡の有名なブランドリサイクルショップ、AACD(日本流通自主管理協会）加盟店にて購入したお品になり、真贋済の商品になります。横29cm縦19cmマチ7cmハンドル27cmショルダー116cm色：ブラックモスグリーン 素材：カリブグレインレザーレザー外側：- 内側：ジップポケット付 属 品：ショルダーストラップ保存袋ユーズドになりますので、神経質な方ご遠慮ください、よろしくお願い致します。商品はチェックしておりますが、微細な擦れ・解れや見落とし等がある場合がございます。