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✨専用✨　 PRADA ミニ財布　ナイロン　三角プレート
商品番号 N26654669249
商品名

✨専用✨　 PRADA ミニ財布　ナイロン　三角プレート
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 10,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D356☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記　大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:あり保証書:ありその他:なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandPRADAプラダ☆colourブラック　シルバー　黒色　銀色☆designミニウォレット　ミニ財布　ウォレット　財布折りたたみ　二つ折り　三つ折りナイロン　サフィアーノレザーフラップ　スナップボタン　ボタン三角プレート　プレート　ブランドロゴ　ロゴ　アイコン　小銭入れ　札入れ　カード入れ刻印　金具☆materialレザー　ナイロン　革☆size縦:10.5cm横:15.2cm厚さ:2.7cmカード入れ×6小銭入れ×1札入れ×1ポケット×2☆condition✨新品未使用品✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#vintage#ヴィンテージ
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