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スキーウェア/スノーウェア
商品番号 D24572883346
商品名

スキーウェア/スノーウェア
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スキーやスノボの際に着ることができるウェアです！2年ほど使用したため、写真のように両手の中地に少し使用感があります。外側は目立った汚れ等はなく比較的綺麗な状態だと思います！着なくなったので出品いたします！気になる方はご遠慮ください。着丈···ロング柄・デザイン···無地フード···フードあり（取外し可）季節感···冬
http://narcologia.ru/goods/procurement433633.html
http://narcologia.ru/goods/freshman965756.html
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