✨良品✨ LOEWE ショルダーバッグ 肩がけ アナグラム ナッパレザー 黄色

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商品詳細
閲覧頂き誠にありがとうございます(▽◕ᴥ◕▽)匿名配送で送料無料です。即購入大歓迎でございます♪✿ブランド名LOEWEロエベ✿アイテムショルダーバッグハンドバッグかばんカバン鞄バッグバックbag肩がけ肩掛け手提げ手持ちアナグラムロゴ型押しゴールド金具✿カラーイエロー、黄色ゴールド、金✿素材ナッパレザー本革✿サイズ タテ 16.5㎝ ヨコ 28㎝ マチ 5.5㎝ショルダー丈 61.5㎝⚠多少の誤差はご容赦下さい 本体開閉：ファスナー 内側 フリースペース 1 ファスナースペース 1 ポケットスペース 1 外側 ポケットスペース 2✿商品の状態usedですので使用感0ではありませんが、全体的には画像の通り大きなダメージ無く、まだまだお使い頂ける商品です。✿購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さいませ。ーーーーーー⚠︎︎状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。⚠︎︎あくまで中古品のため、完璧なものを求める方、神経質な方はご遠慮下さい。⚠サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付属しません。✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にも商品多数出品しております♡°˖#Louisの商品一覧是非チェックして見て下さい(*ᴗˬᴗ)⁾⁾♡୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧管理番号:yp07304517
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