【新品未使用 スタジオピッコーネ】ボーダーロゴ柄入りタートルセーター38号

当商品をご覧いただきありがとうございます^_^お得な【フォロー割引】【おまとめ購入割引き】させて頂きます。ご購入前にコメントにて「フォローしました」「まとめ購入希望」とお知らせください。※購入後の価格変更はできませんのでご注意ください。★商品名★【新品未使用スタジオピッコーネ】ボーダーロゴ柄入りタートルセーター38号 袖にもロゴ柄入り ★カラー★ロイヤルブルー×白★サイズ★ 38号（Mサイズ相当） 身丈 63.5cm 身幅48.5cm 肩幅40cm 裾幅40cm 袖丈57cm AH19.5cm※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますが、ご了承ください。★素材★表地・ウール 50％・ナイロン 30%・アクリル20％★状態★新品未使用★上代★￥31,900★梱包について★安価で提供しているため、発送費用の削減によりコンパクトに梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。★その他★トラブル防止のため、お手数ですが購入前にプロフィールをご覧ください。★タップすると商品見れます♪★アイテム一覧▷▷#spera3579#スタジオピッコーネ#スタジオピッコーネタートルセーター#タートルセーター#ボーダータートルセーター#セーター#タートルネックY-179



新品未使用 スタジオピッコーネ】ボーダーロゴ柄入りタートルセーター ...



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グラデーションボーダー タートルネックニット, ネイビー系2, 46



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