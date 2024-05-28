COACHお話刺繍Tシャツ

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COACHコーチアウトレットにて購入2回程着用サイズSMALLカラークリーム白に近い感じの色となります汚れ等ないかと思いますが、色が白に近いので見落としにご理解頂けます方でお願いします細かい事に気になる方ご遠慮下さい内脇タグ購入時にショップより切り購入しています